Picanello, spacciava per strada: arrestato pluripregiudicato

Nella giornata di venerdì la polizia di Stato ha arrestato Francesco Scuderi classe 52, pluripregiudicato, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo è stato notato intorno alle 16.00 nel quartiere di Picanello, mentre depositava una busta di colore bianco all’interno di un contatore dell’acqua. Alla vista della Volante il soggetto ha cercato di allontanarsi ma, gli agenti insospettiti da questo strano comportamento lo hanno prontamente raggiunto e bloccato.

Una volta Identificato l’uomo, hanno proceduto a recuperare la busta in plastica poco prima occultata all’interno della quale sono stati rinvenuti circa 147 grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana, sequestrata e messa a disposizione dell’Autorità giudiziaria. Alla luce di quanto sopra, Scuderi è stato arrestato per il reato di detenzione ai fini di spaccio e, su disposizione del pm di turno, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari in attesa del giudizio per direttissima.