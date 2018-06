Picchia la compagna e le punta un coltello alla gola: arrestato 35enne

Le ha puntato un coltello alla gola mentre la donna teneva in braccia la figlia di appena tre mesi. Un romeno di 35anni è stato arrestato dai carabinieri di Mineo per maltrattamenti in famiglia aggravati. L'aggressore, sempre ubriaco, per anni ha picchiato la connazionale di 32 anni, accusandola di adulterio e spogliandola della propria dignità. Con la donna, oltre la neonata, ha altri tre figli di 7,5 e 3 anni.

A soccorrere la vittima la sorella di lui che avendolo ripreso con lo smartphone mentre aggrediva la moglie ha minacciato di denunciarlo. L'aggressore ha risposto testualmente alla sorella: "ti infilo il cellulare in bocca e poi ti mando qualcuno ad ammazzarti di botte". Così proprio la sorella l'ha denunciato e i militari hanno ricostruito minuziosamente la via crucis patita dalla donna. L'arrestato è stato rinchiuso nel carcere di piazza Lanza.