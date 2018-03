Picchia i genitori anziani per estorcere denaro, scatta il divieto di avvicinamento

I poliziotti del commissariato centrale hanno notificato un provvedimento di divieto di avvicinamento alle parti offese, a distanza inferiore di 1 chilometro emesso dal Gip, a carico di A.G classe 1974, pregiudicato per reati contro il patrimonio e la persona, ritenuto responsabile dei reati di maltrattamenti aggravati contro familiari ed estorsione continuata.

Gli accertamenti condotti dagli agenti hanno consentito di appurare che, gli anziani genitori erano oggetto di continue violenze e vessazioni, da parte del figlio cominciate nel lontano 2015 a seguito delle quali la madre 83enne in più circostanze è stata costretta a ricorrere alle cure dei sanitari dell’ospedale Vittorio Emanuele.

Le violenze e le minacce che costringevano i due anziani a vivere in uno stato di soggezione psichica e di paura, si verificavano puntualmente ogniqualvolta il figlio, nullafacente, avanzava richieste di denaro che i genitori non erano in grado di soddisfare. L'ultimo episodio risale all’agosto 2017, l’uomo dopo aver ricevuto un rifiuto da parte dell’anziana madre, per una richiesta di denaro, l’ha presa a pugni e calci minacciando sia lei che il padre 83enne