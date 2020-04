Picchia la sorella con un bastone: allontanato da casa

I carabinieri di Mineo hanno applicato la misura dell’allontanamento dalla casa familiare nei confronti di un 28enne del posto. I militari, in particolare, avevano ricevuto un segnalazione anonima da parte dei vicini di casa che, allarmati, hanno segnalato una violenta lite familiare in corso. Giunti sul luogo, i militari sono entrati all’interno dell’abitazione, dove l’uomo con un bastone ancora in mano e la sorella 32enne, in evidente stato d’agitazione, dolorante e con vistosi segni sul corpo. L’uomo all’arrivo dei militari ha immediatamente deposto il bastone mentre la donna, dopo essere stata visitata presso il pronto soccorso di Mineo, dove è stata riscontrata affetta da “escoriazioni ed ecchimosi sul collo e sul braccio destro” con una prognosi di 7 giorni, ha dichiarato che il fratello già da alcuni mesi era solito usarle violenza e che stavolta l’aveva aggredita per futili motivi tentando anche di strangolarla. L’esito dei riscontri, acquisiti dai militari nel corso delle preliminari attività d’indagine, è stato compendiato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Caltagirone che ha convalidato l’adozione della misura pre-cautelare in attesa delle disposizioni del Gip.

