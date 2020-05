Picchiano una donna che si prende cura dei gatti: denunciati

I carabinieri del nucleo radiomobile del comando provinciale hanno denunciato due 19enni originari del Gambia, ritenuti responsabili di lesioni personali aggravate. Gli equipaggi delle gazzelle sono intervenuti in via Antonino di San Giuliano su segnalazione pervenuta al 112 NUE. In quella circostanza i militari hanno accertato che i due gambiani - a seguito di un’accesa discussione verbale, nata per questioni relative alla cura ed assistenza di una colonia di gatti presenti all’interno del quartiere San Berillo da parte di una donna e del convivente di quest’ultima, un uomo di origini libiche - hanno aggredito e malmenato la coppia. Dei due malcapitati solo la donna è stata costretta a ricorrere alle cure dei sanitari dell’Ospedale Garibaldi Centro che le hanno diagnosticato delle lesioni - escoriazioni al volto, trauma cranico e frattura ossa nasali - guaribili in 25 giorni.

