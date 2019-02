Picchiata perché non pagava l'affitto, in manette quattro donne dominicane

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale di Catania hanno arrestato le cittadine dominicane: Anyeni Canela Beato del 1995, Erika Canela Beato del 1990, Luz Maria Fernandez del 1976 e Jorge miguelina Beato del 1975, poiché ritenute responsabili di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate.

Intorno alle ore 02:00 di domenica mattina, a seguito di una segnalazione pervenuta al 112, due pattuglie del nucleo radiomobile sono intervenute all’angolo tra le vie Giovanni Di Prima e Giambattista Caramba, luogo in cui le quattro donne stavano tendando di sfondare la porta d’ingresso di una abitazione. All'interno si trovava la vittima una donna din nazionalità colombiana di 54 anni, costretta a barricarsi dentro per non subire altre percosse.

I militari, per proteggere la donna, già ferita nella precedente aggressione, sono stati obbligati a difendersi dai colpi violenti delle quattro donne che erano determinate a proseguire l'aggressione, il motivo: la mancata contribuzione al pagamento di diverse quote d’affitto di un locale “condiviso” ubicato nel quartiere. Ammanettate le assalitrici, i militari dell'arma hanno tratto in arresto anche la donna aggredita, ROJAS GARCIA Aura Maria Rojas Garcia del 1964, poiché dopo il controllo in banca dati è risultata destinataria di un ordine di carcerazione emesso il 17 dicembre scorso dai giudici del tribunale di Genova. In sede di giudizio infatti era stata condannata a 4 anni di reclusione per furto aggravato, reato commesso nel capoluogo ligure nel 2007.

La donna, assolte le formalità di rito, è stata rinchiusa nel carcere di Catania Piazza Lanza, mentre le cittadine dominicane sono state poste agli arresti domiciliari.

