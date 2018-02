Morte piccola Nicole, oggi la relazione con l'autopsia del medico legale

Si è appena aperta questa mattina l'udienza del processo per la morte di Nicole Di Pietro, la bimba deceduta il 12 febbraio 2015 poco dopo la nascita nella Clinica Gibiino, mentre era in corso il trasferimento in ambulanza in un ospedale di Ragusa. In programma la deposizione del medico legale Giuseppe Ragazzi, che ha eseguito l'autopsia sul corpo della neonata.

Imputati nel procedimento sono la ginecologa Maria Ausilia Palermo, difesa dall'avvocato Paolo Spanti, il neonatologo Antonio Di Pasquale, rappresentato dal penalista Walter Rapisarda, e l'anestesista Giovanni Gibiino, difeso dall'avocato Piero Granata, indagati per omicidio colposo; l'ostetrica Valentina Spanò difesa dall'avvocato Carmelo Peluso, per false attestazioni. Sono inoltre otto le parti civili ammesse: i genitori, i nonni materni e paterni, l'assessorato regionale alla Sanità e la casa di cura.

I legali dei familiari di Nicole, gli avvocati Michele Ragonese e Mary Chiaromonte, hanno citato in giudizio la clinica, così la casa di cura, assistita dal penalista Tommaso Tamburino, è presente nel procedimento con un doppio ruolo: di parte lesa e parte civile. Le indagini della squadra mobile della Questura e della sezione Polizia giudiziaria della Procura sono state coordinate dal procuratore Carmelo Zuccaro e dai sostituti Alessandra Tasciotti e Angelo Brugaletta.

Il 22 gennaio scorso, in aula, sono stati ascoltati come testimoni i due anestesisti che, su richiesta della casa di cura, erano intervenuti per fare fronte all'emergenza.