Piccola piantagione di canapa sequestrata al villaggio Dusmet

I carabinieri hanno scoperto un piccola piantagione di marijuana in via Bartolomeo Altavilla, nella zona del Villaggio Dusmet. I carabinieri di Ognina dopo una breve ma proficua attività info investigativa, hanno appreso che qualcuno aveva esagerato con il "pollice verde" e quindi, per sincerarsi, si sono messi alla ricerca. L’esito dell’attività ha dato immediatamente i suoi frutti, infatti, in un terreno demaniale non distante dalle abitazioni, i militari hanno trovato una decina di piante di cannabis indica coltivate in vaso con un’altezza da 80 a 150 centimetri. Inoltre, nascosti in un rudere adiacente, sono stati rinvenuti alcuni flaconi di fertilizzante e materiale per l’irrigazione delle piante.

