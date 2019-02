Piccole e medie imprese, Cifa: "Dare voce per far rialzare la città"

"Dobbiamo dare voce alle piccole e medie imprese, aiutarle ad affrontare questi momenti di crisi e nel contempo organizzare eventi e confronti per riportare l’attenzione sul tema del commercio nella città”. Ad affermarlo è Gaetano Benincasa, vice segretario regionale e segretario provinciale della C.I.F.A. - Confederazione Italiana delle Federazione Autonome - al termine della seduta itinerante della terza circoscrizione avvenuta oggi per parlare di problemi e possibili soluzioni di uno dei quartieri più grandi della città di Catania, municipalità tra l’altro dove insistono decine e decine di attività commerciali aderenti proprio alla C.I.F.A.

Nata dall'iniziativa di alcune Federazioni Nazionali, la C.I.F.A. oggi si pone, dunque, quale Confederazione maggiormente rappresentativa a carattere nazionale e rappresenta varie categorie economiche: Commercio, Terziario, Distribuzione, Servizi, Artigianato, Turismo, Pubblici Esercizi, PMI, Agricoltura, Onlus. Categorie commerciali che oggi sono state oggetto di confronto: “vogliamo essere un megafono, per questo ringrazio l’assessore al commercio Ludovico Balsamo - per i saluti inviatici e per la sua disponibilità a partecipare alle prossime riunioni - e il presidente della municipalità Paolo Ferrara perché ci hanno dato la possibilità di confrontarci e di proporre idee utile per aiutare Catania a rialzarsi. Noi ascoltiamo le richieste che ci giungono dalle imprese e, grazie a queste riunioni, possiamo creare un ponte con l’amministrazione. Ringrazio anche i consiglieri presenti, sia di maggioranza che di opposizione, per l’importante contributo fornito durante la riunione”, aggiunge Benincasa.

Nel corso della seduta si è parlato anche di viabilità e di possibili soluzioni per creare la giusta concorrenza ai centri commerciali: “non possiamo più permettere che altre saracinesche chiudano, dobbiamo lavorare coesi per portare sviluppo alla città. Noi come C.I.F.A. - conclude Benincasa - aiutiamo proprio gli imprenditori attraverso servizi mirati. E siamo pronti a proporre le nostre idee anche alla commissione attività produttive con la quale presto ci confronteremo”.

“Sono contento e soddisfatto dell’incontro di oggi. La sinergia fra istituzioni e mondo associativo è fondamentale per la crescita e il rilancio del nostro territorio e ciò vale anche per il caso del commercio e ancora di più per il mondo imprenditoriale, con uno sguardo fisso ai giovani, alle start up e al mondo della piccola e media impresa”, ha commentato il presidente della municipalità Paolo Ferrara. Oggi è stata la prima di una serie di sedute che vedranno la C.I.F.A. protagonista anche nelle altre circoscrizioni. Alla riunione era presente anche il dottor Giuseppe Giuffrida.