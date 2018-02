Piccolo Matteo, la famiglia ringrazia e spiega come donare il midollo

Dopo l'articolo pubblicato ieri da CataniaToday, la famiglia del piccolo Matteo Giuffrida - ricoverato per una leucemia al Policlinico di Catania - ha ringraziato tutti coloro che si sono interessati al caso."Non ci avete fatto sentire soli in un momento così delicato e molto importante", scrivono i parenti del bimbo che hanno anche precisato che, per chi voglia iscriversi al registro dei donatori di midollo, ci si deve rivolgere esclusivamente "ai referenti Admo provinciali in particolare la signora Francesca Vinci referente Catania (3928831948) ed al signor Massimo Fazio referente Siracusa Cell. 3293211672 oppure potete collegarvi al sito www.admo.it".

"Loro vi daranno tutte le delucidazioni in merito ed inoltre vi indirizzeranno verso le strutture che si occupano di questo -continuano i familiari - Solo determinate strutture sono destinate a questo tipo di donazione (non chiamate il reparto di oncologia del policlinico al fine di non creare confusione inutile. Non recarsi presso policlinico di Catania se non dopo esplicita indicazione del referente ADMO) .Inoltre volevamo specificare che la donazione è un atto d'amore volto gratuitamente a tutti coloro che ne hanno bisogno". "Una volta inseriti nella banca dati si potrà aiutare anche Matteo ma sicuramente tante altre persone, adulti e bambini, che hanno bisogno come lui e che, come lui, rivogliono la loro vita. Rinnoviamo i nostri piu sinceri ringraziamenti a tutti. Presto verrà creata una pagina web dove vi terremo aggiornati su tutto. Ragazzi continuiamo a sensibilizzare a donare. Noi un piccolo gesto per loro un grande sogno".