Pif incontra gli studenti delle scuole catanesi alle Ciminiere

Lunedì 26 novembre alle ore 9, nell’auditorium delle Ciminiere di Catania, sarà proiettato il film “In guerra per amore” del regista Pif (Pierfrancesco Diliberto), destinata agli allievi degli istituti superiori di primo e secondo grado per l’approfondimento della storia contemporanea dell’Isola, nell’ambito del progetto didattico-culturale “Sicilia 1943. Sbarco al Museo”. A seguire, alle ore 11, insieme al sindaco della città metropolitana di Catania, Salvo Pogliese, è previsto un incontro-dibattito con Pif e gli studenti catanesi, sul tema “Narrare la Storia con il cinema”, durante il quale si parlerà della dibattuta questione affrontata nel film: i rapporti tra mafia e Alleati durante lo sbarco in Sicilia del 1943.

Conduce l’incontro Ezio Costanzo. L’iniziativa rientra nelle celebrazioni dedicate al 75mo anniversario dell’Operazione Husky in Sicilia volta a valorizzare il Museo storico dello Sbarco in Sicilia 1943 che per l’occasione, su disposizione del sindaco metropolitano, Salvo Pogliese, lunedì 26 osserverà l’apertura straordinaria al pubblico, con ingresso gratuito solo per gli studenti (apertura dalle ore10 alle ore 17.30, ultimo ingresso 15.30).