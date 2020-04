Pizzeria con marijuana nella "lista degli ingredienti": arrestata 58enne

I carabinieri del nucleo operativo di piazza Dante hanno arrestato una 58enne catanese per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. I militari stavano effettuando una serie di controlli per la repressione dei reati in materia di droga ma, nel corso di un controllo nel quartiere “San Leone”, hanno notato qualcosa di strano. Una pizzeria da asporto del posto, infatti, stava facendo affari d’oro a giudicare dall’affluenza dei clienti che uscivano dall’esercizio commerciale. Ma qualcosa, almeno per l’intuito dei carabinieri, non stava andando per il verso giusto. La copiosa clientela intorno alle 23 appariva quantomeno sospetta, insieme alla strana circostanza data dal fatto che la maggioranza dei clienti abbandonava il locale senza una fumante pizza tra le mani. I militari hanno così voluto approfondire e, pertanto, hanno effettuato una perquisizione nel corso della quale dalla borsa della titolare sono sbucate fuori 3 dosi di marijuana e la somma di 390 euro, ritenuta provento dello spaccio.

