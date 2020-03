Pizza omaggio per medici ed infermieri dei reparti di terapia intensiva

Una pizzeria della nostra città ha consegnato pizza e bevanda omaggio in tutti reparti di terapia intensiva di Catania, Cannizzaro, SanMarco, Garibaldi Nesima, Garibaldi centro e Policlinico. Una simpatica iniziativa per esprimere vicinanza a chi in questi giorni di emergenza non si risparmia per salvare vite umane. Non è stato possibile consegnare al ospedale Vittorio Emanuele. "Ci è stato riferito -spiegano i proprietari- dall' ospedale San Marco che il reparto di terapia intensiva è chiuso".

