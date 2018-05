Plaia, modifiche alla viabilità per i "Giochi delle isole 2018"

Dalle ore 17 alle 19 di oggi, giovedì 24 maggio, per consentire lo svolgimento in sicurezza della manifestazione sportiva “Giochi delle isole Catania 2018”, sarà interdetto al transito veicolare e alla fermata un tratto di viale Kennedy. Si tratta del percorso che va dal lido delle Palme in direzione ovest, verso Catania, per l’apertura dello spartitraffico nei pressi del lido Cucaracha, e quindi per la rotonda San Giuseppe La Rena e San Francesco La Rena con ritorno al lido delle Palme. Lo stesso tratto viario sarà interdetto al transito e alla fermata anche sabato 26 maggio, dalle ore 10 alle 12.