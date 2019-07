Plaia, potenziata la linea D con 4 autobus aggiuntivi

Martedì 2 luglio, alle ore 10,00, in piazza Duomo, il sindaco Salvo Pogliese e il presidente dell’AMT Giacomo Bellavia presenteranno le 4 vetture aggiuntive alla tradizionale linea D, programmate in servizio con frequenze medie inferiori al quarto d’ora e segnalate da particolari livree decorate, che accompagneranno i catanesi e i turisti dal centro storico nelle spiagge libere e ai lidi della Plaia. All’iniziativa, che si colloca nell’ambito del piano di valorizzazione della zona balneare del litorale sabbioso, parteciperanno anche il presidente del Sindacato Italiano dei lidi Balneari Ignazio Ragusa e il Direttore dell’Ufficio comunale Turismo e capo di gabinetto Giuseppe Ferraro, per illustrare le iniziative promozionali e commerciali degli stabilimenti balneari per quanti si recheranno in autobus alla Plaia.