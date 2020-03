Plauso del Comitato Vulcania per la riqualificazione dell’area verde di piazza Aldo Moro

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di CataniaToday

“A seguito della denuncia e segnalazione, in diverse testate giornalistiche siciliane nel mese di febbraio, sullo status di degrado, abbandono e giungla urbana dell’Area Verde della Piazza “Aldo Moro”, a nome dei residenti e commercianti del quartiere Borgo-Sanzio il Comitato ringrazia l’amministrazione comunale e Terza Municipalità per la tempestività degli interventi di riqualificazione qualità climatico- ambientale degli spazi aperti dell’area, in particolare nord-ovest, e delle infrastrutture presenti e le operazioni di bonifica nell’area in questione. Siamo lieti del fatto che la nostra proposta sia stata accolta dall’amministrazione, che ha sempre dimostrato sensibilità nei confronti delle problematiche del quartiere. È per noi un grande traguardo vedere che un’area verde, di circa 15.000 mq, molto frequentata dai cittadini di qualsiasi età, venga finalmente messa in sicurezza e ne venga valorizzato il decoro urbano ambientale. Il Comitato continuerà a far sentire la voce dei residenti del quartiere e continuerà a sollecitare l'Amministrazione fornendo anche supporto con proposte e consultazione”.