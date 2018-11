Playa, circo acquatico allagato: intervengono i vigili del fuoco

.I vigili del fuoco di Catania tra i vari interventi effettuati per il maltempo a Catania e provincia che ha causato diversi danni e richieste di soccorso sono intervenuti al viale Kennedy per un allagamento ad un circo acquatico. La squadra del distaccamento sud ha operato con una motopompa per aspirare il notevole quantitativo di acqua che si è riversato all'esterno del circo, mettendo in difficoltà il personale circense e non consentendo l'utilizzo delle roulotte.