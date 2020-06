Playa, aperta al pubblico la spiaggia libera n.3

Ha aperto i battenti stamattina alle ore 8,00 la spiaggia libera comunale n.3, completamente riorganizzata per i distanziamenti antiCovid19 e con numerose avvertenze per i bagnanti, che all’ingresso vengono tutti registrati. La spiaggia libera con il coordinamento dell’assessore al mare Michele Cristaldi è stata stata anche ripulita e attrezzata dei servizi necessari per accogliere i cittadini che vogliono usufruirne senza costi.

“Abbiamo mantenuto gli impegni assunti nonostante le parecchie difficoltà organizzative dovute alle limitazioni anti contagio a cui dobbiamo sottostare - hanno spiegato il sindaco Pogliese e l’assessore Cristaldi – di aprire per tempo gli spazi comunali a cominciare da questa ampia spiaggia che si trova in fondo al viale Kennedy. A metà settimana sarà la volta della spiaggia libera n.2 che sarà attrezzata anche per accogliere gli amici a quattro zampe e infine aprirà la spiaggia libera n.1.”. Nella spiaggia libera sono esposte ben visibili le avvertenze sulle distanze tra i bagnanti e sui divieti alle attività che possono creare assembramenti.