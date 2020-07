Pluripregiudicato arrestato dalla polizia: per lui anche 6mila euro di multa

Gli agenti del commissariato di Adrano hanno arrestato il pregiudicato Nunzio Gangi, di 46 anni, eseguendo un ordine di carcerazione emesso dalla procura di Catania. L’uomo dovrà scontare 3 anni di reclusione, oltre al pagamento della multa di 6mila euro, per i reati di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, ricettazione, detenzione illegale di armi, detenzione di armi clandestine e detenzione abusiva di munizioni. Il 46enne stava già scontando la pena ad 8 mesi di reclusione per i reati, commessi nel 2009, di lesioni personali, aggravate dall’aver agito per futili motivi, e violenza privata in concorso con altri due individui, nei confronti di un uomo che, a detta loro, con un sorpasso aveva causato un danno all'auto nella quale viaggiavano. Gangi adesso è a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.