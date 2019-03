Pluripregiudicato arrestato: sconterà la pena ai domiciliari

La polizia e, in particolare, il commissariato di Librino, nella mattinata di ieri ha dato esecuzione a un provvedimento per l’espiazione di misura alternativa in regime di detenzione domiciliare, emesso dalla locale procura generale della Repubblica presso la corte d’appello – ufficio esecuzioni penali nei confronti di Carmelo Toscano, del 1943, per cumulo di pene.

I reati contestati riguardano la ricettazione continuata, commessa nel 1994, truffa, commessa nel 1996, furto aggravato, commesso nel 2001, inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità, commesso nel 2008, violazione della normativa sul controllo e la sicurezza alimentare, commessa nel 2010, invasione di terreni e maltrattamento di animali, commesso nel 2009 e sottrazione di cose sottoposte a pignoramento, commesso nel 2018, quantificando la pena in anni 1 mesi 7 e giorni 10, per cui, in atto, escluso il pre-sofferto, risultano ancora da espiare mesi 7 di reclusione da scontare. Eseguiti gli adempimenti di rito, l’uomo è stato posto in regime di detenzione domiciliare per scontare il periodo di pena residua.