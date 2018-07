Pogliese riceve il Calcio Catania: "Città e squadra un unico progetto di crescita

"Lo slogan scelto quest’anno -il Catania è Catania- è quanto di più azzeccato ci potesse essere per descrivere il rapporto fortissimo che lega il club calcistico con la tifoseria e la Città. I successi della squadra rossazzurra rappresentano uno stimolo per crescere tutti insieme nel segno dell’unità della comunità catanese". Lo ha detto il sindaco di Catania Salvo Pogliese nell’incontro augurale in vista dell’apertura della stagione agonistica con tecnici, dirigenti e atleti che si è svolto nel salone Bellini di palazzo degli elefanti.

"Coltiviamo fondate speranze -ha aggiunto il primo cittadino- che a breve arrivino le buone notizie che tutti aspettiamo. Intanto salutiamo e incoraggiamo questi calciatori e ringraziamo la dirigenza per avere promosso una campagna acquisti di primissimo livello per competere ai traguardi che sono consoni alla tradizione e alla tifoseria: la nostra collaborazione è massima perche ci sentiamo parte di un unico disegno di crescita della nostra Città, per superare insieme ostacoli e difficoltà che naturalmente non mancano".

Un incoraggiamento per la nuova stagione agonistica 2018-2019 è arrivato anche dall’assessore allo Sport Sergio Parisi: "Siamo disponibilissimi -ha detto il delegato allo Sport per la giunta Pogliese- per trovare insieme alla dirigenza forme di collaborazione che siano concrete per mettere la squadra rossazzurra nelle migliori condizioni per esprimersi sul campo". Prima della presentazione ai giornalisti e gli addetti ai lavori dei quadri tecnici e dirigenziali, sono intervenuti il presidente del Calcio Catania Giovanni Franco e l’amministratore delegato Pietro Lo Monaco che hanno ringraziato il sindaco Pogliese per gli incoraggiamenti e l’ospitalità. Infine, prima della foto ricordo ai piedi dell’Elefante in piazza Duomo il Calcio Catania ha offerto le nuove maglie rossazzurre al sindaco Salvo Pogliese e all’assessore Sergio Parisi.