Pogliese incontra gli alunni della scuola "San Domenico Savio"

Il sindaco Salvo Pogliese ha accolto nei giorni scorsi nella sala Bellini di Palazzo degli Elefanti gli alunni dell'istituto comprensivo “San Domenico Savio” di San Gregorio, impegnati in un percorso di conoscenza della città e delle istituzioni.

Il primo cittadino si è soffermato con i ragazzi sul funzionamento degli organi di governo e della macchina amministrativa comunale, rivolgendo a tutti i giovani un invito a svolgere con il massimo impegno il ruolo di studenti ma anche di cittadini: “Confidiamo tantissimo nella vostra sensibilità e nella vostra attenzione anche per temi di grande urgenza e attualità, come quello ambientale, per rendere Catania sempre più bella e accogliente”.

Al termine dell'incontro gli studenti hanno visitato le sale del Palazzo di Città, ricche di opere d'arte, sotto la guida del cerimoniere Luigi Maina. La scuola, diretta da Daniela Fonti, ha partecipato all'incontro in municipio con le quinte A e D, accompagnate dagli insegnanti Cecilia Giuffrida, Rita Pappalardo, Marcella Stagno, Concetta Pirrello, Carmelo Arena, e le quinte B e C, accompagnate dalle docenti Ina Gravagna, Lina Lo Monaco, Carmela Scuderi, Maria Carmela Cristaldi e dagli operatori turistici del progetto “Catania archeologica” prof. Matteo Miano e Patricia Raponi.