Pogliese: "Investimenti da 500 milioni di dollari con 350 nuove assunzioni"

"A Catania c'è grande voglia di riscatto e grande dinamismo. Abbiamo attraversato la fase più delicata del dissesto ma non ci siamo scoraggiati. Ci saranno ora imminenti novità di eccezionale valenza che racconteremo alla città. A Catania è opportuno preannunciare, ci saranno investimenti da 500 milioni di dollari con 350 nuove assunzioni che una volta ultimato il nuovo stabilimento di una multinazionale, verranno determinate con una importante boccata di ossigeno a livello occupazionale ed imprenditoriale".

Lo ha detto il sindaco di Catania Salvo Pogliese che intervistato dall'Adnkronos ha aggiunto come a brevissimo "approveremo in giunta due regolamenti innovativi a livello nazionale sul turismo congressuale e di gruppo. All'interno della giunta - ha evidenziato Pogliese- andremo ad erogare un milione di euro complessivo, ovvero, contributi importanti per gli eventi sportivi e congressuali in base ai pernottamenti determinati. Abbiamo anche approvato nell'ottobre scorso le linee guida del piano regolatore generale e stiamo avviando l'iter per il secondo step".

Parlando invece del difficile momento societario attraversato dalla squadra di calcio cittadina, il sindaco del capoluogo etneo si è sinceramente augurato "che possa esserci un passaggio di testimone. Sono assolutamente riconoscente nei confronti della società del Calcio Catania - ha proseguito- che ha regalato eccezionali soddisfazioni che non dobbiamo dimenticare ma credo sia giunto il tempo di un passaggio del testimone". "Mi interessa poco sapere chi sarà il nuovo proprietario del Calcio Catania- ha concluso il sindaco- mi interessa invece se tutto ciò potrà essere determinato da una grande passione e da risorse sufficienti per immaginare una programmazione seria per ritornare nei palcoscenici importanti per la nostra città".