Pogliese: "Trenta milioni per restituire la zona industriale agli imprenditori"

"Avevamo promesso che la Zona Industriale sarebbe stata al centro della nostra azione amministrativa. Oggi quella promessa diventa ancora più concreta, grazie ai dieci milioni di euro che arriveranno con la rimodulazione dei fondi del Patto per la Sicilia voluta dal presidente della regione Musumeci e dall’assessore Turano". E' quanto annunciato dal sindaco di Catania, Salvo Pogliese.

"Questi si aggiungono ai 20.6 che abbiamo impegnato come giunta (in luogo dei 12.5 originariamente previsti, con un incremento di quasi il 70%) rimodulando gli stanziamenti inclusi nel patto per Catania. Trenta milioni in totale che consentiranno di mettere mano al ripristino di una viabilità decente, al rifacimento della segnaletica stradale, della illuminazione, garantendole poi con una manutenzione costante", continua Pogliese.

"Restituiamo agli imprenditori una zona industriale che possa non soltanto offrire servizi decenti a chi, stoicamente, ha deciso di restare ma, soprattutto, ricreiamo le condizioni perché altri possano tornare ad investire", conclude il sindaco.