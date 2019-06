Polemica Comune-5stelle, Confcooperative: “Si separino gli aiuti alla città dalle contese politiche”

“Non intendiamo certamente entrare nelle polemiche politiche che in questi giorni stanno montando a seguito della diffusione della registrazione audio tra l’ex candidato Sindaco del M5S Giovanni Grasso e l’assessore al Bilancio Roberto Bonaccorsi. Ci interessa invece rivolgere un forte appello alle forze politiche affinché prevalga la tutela degli interessi dei cittadini e delle piccole imprese locali. L’attuale situazione di dissesto del Comune ha già prodotto la sospensione dei servizi con disagi e ulteriori sofferenze a carico dei più deboli e più esposti. Diverse cooperative, già indebolite dai ritardi cronici nei pagamenti, vedono nitidamente lo spettro della chiusura. Si tratterebbe di un danno profondo e permanente nel sistema di erogazione del welfare e dei servizi alla città. Di fronte a questo quadro sappiamo tutti che le risorse comunali non sono sufficienti a garantire nell’immediato una soluzione. Per questo le risorse nazionali sono indispensabili. Per i cittadini, non per la politica. Invitiamo quindi tutta la deputazione catanese a continuare a perseguire l’obiettivo del salvataggio della città separandolo dalle contese politiche. I cittadini e le imprese non comprenderebbero una differente posizione”.