Museo egizio a Catania, botta e risposta tra il sindaco Bianco e l'assessore Sgarbi

Dopo la visita del premier Gentiloni a Catania che, nel corso dell''incontro a Palazzo degli Elefanti, ha affermato l'importanza di una sede distaccata del museo egizio in città, si è riaccesa la polemica e sulla questione è intervenuto l'assessore regionale ai Beni culturali, Vittorio Sgarbi, che ha commentato così: "Aprire una sezione a Catania del museo egizio? Non so cosa voglia Gentiloni, si può dire di sì a questa suggestione, ma ciò presuppone che ci sia un fondo di opere. Gentiloni mi deve dire dove trovare il materiale, forse, per fare una battuta, si può farlo con scavi clandestini di tombaroli che prendono cose egizie e le portano al museo di Gentiloni".

"La ragione di questa proposta si ricollega a quella di Torino, cioè facciamo un museo anche a Catania perché qui siamo al confine con un mondo con cui dobbiamo dialogare - ha concluso Sgarbi - L'opzione della Meloni non è impedire al direttore del Museo Egizio di fare quello che fa, ma allora è giusto farlo anche ai Musei Vaticani e in tutti i musei dove c'è arte sacra e religiosa".

La risposta del primo cittadino Enzo Bianco alle parole dell'assessore Sgarbi però non si è fatta attendere: "A Vittorio Sgarbi, il cui lavoro da assessore regionale non saprei giudicare perché il giorno dopo è andato a candidarsi in Parlamento, voglio dire 'grazie ma non abbiamo bisogno dei tuoi soldi per la sezione distaccata del museo Egizio a Catania': quei soldi ce li abbiamo dal patto per Catania voluto dai governi Renzi e Gentiloni". Ha sottolineato il Sindaco, proprio durante un convegno del Pd tenutosi ieri sera a Catania, a Le Ciminiere.