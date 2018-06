Policlinico, da un mese padiglione senza aria condizionata

Da circa un mese i climatizzatori del padiglione 8 del Policlinico di Catania non sono funzionanti e da ieri il problema è stato tamponato con l'installazione di alcune macchine nei vari reparti ma non con la riparazione dell'impianto centralizzato. Lo denuncia il sindacato Fsi-Usae.

"A segnalarci il problema, oltre ai lavoratori, sono stati i pazienti ricoverati e i loro parenti. Si tratta di malati 'speciali', proprio in virtù dell'età avanzata, portatori di patologie cardiache ed oncologiche", dice in una nota Calogero Coniglio, segretario regionale della Fsi-Usae, federazione sindacati indipendenti. Dopo la segnalazione avanzata formalmente ieri, sono stati installati i condizionatori in tutti i sette piani e in tutti i reparti ematologia, chirurgia vascolare, centro trapianti, cardiochirurgia, cardiologia, ambulatori terapia intensiva.

"Ma non basta, è una soluzione provvisoria", dice il sindacalista Salvatore Intravaia: "Bisogna sistemare l'impianto centralizzato per evitare i disagi più pesanti che si potrebbero verificare nei prossimi giorni a causa dell'innalzamento delle temperature"