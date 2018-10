Policlinico, paziente cade dalle scale e muore: dubbi sulle cause del decesso

Tragedia, questa mattina, al Policlinico Vittorio Emanuele dove un paziente è deceduto dopo essere caduto dalle scale del Padiglione 8. L'uomo, di circa 60 anni, è stato subito soccorso dal personale sanitario presente che ha provato a rianimarlo senza fortuna.

"Abbiamo fatto tutte le manovre del caso - spiega Angela Strazzanti, la dottoressa che è intervenuta - sia respirazione e massaggio cardiaco che somministrazione di terapia, ma non c'è stato niente da fare. Il paziente, che si trovava qui per un trapianto di reni, aveva anche una ferita alla testa provocata probabilmente dalla caduta. Attualmente è impossibile dire perché sia morto, potrebbe essersi sentito male prima, potrebbe essere scivolato ed aver battuto il capo, o ancora aver avuto un malore per altri motivi. L'unica cosa certa è l'arresto cardiaco", conclude il dirigente medico.

Dopo la caduta, sul posto, sono arrivati anche i rianimatori del 118 e la polizia che ha aperto un'indagine sul caso.