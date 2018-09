Policlinico, Ugl: "La chiusura della pediatria è una beffa"

"La chiusura della clinica pediatrica dell'ospedale 'Policlinico' di Catania è l'ennesima beffa prodotta da un sistema che non può più andare avanti". Lo dice il segretario provinciale dei medici della Ugl Aurelio Guglielmino, esprimendo "l'indignazione del sindacato" dopo aver appreso che l'azienda ha ordinato lo sgombero dei locali per inagibilità. "E' uno scandalo che dopo appena sei mesi dalla riapertura, avvenuta al termine dei lavori di ristrutturazione - continua il sindacalista - la direzione abbia dovuto prendere un provvedimento talmente drastico a tutela della pubblica incolumità. Anni di chiusura della struttura per consentirne la ristrutturazione evidentemente non sono bastati per garantire una fruibilità in piena sicurezza".

"E' chiaro che adesso l'azienda ospedaliera dovrà verificare di chi sono le responsabilità di un danno così grave - aggiunge Guglielmino - poiché non si comprende come il polo materno - infantile sia stato allocato in una costruzione dove il terreno è instabile, con il conseguente sperpero di danaro pubblico ed il connesso danno erariale". "Intanto chiediamo a chi di competenza di sapere - sottolinea - dove andranno a finire questa volta gli stessi reparti. Medici, personale sanitario ed utenti non possono essere più sballottati dopo anni da una parte all'altra".

"A questo punto - conclude - auspichiamo che la nuova direzione aziendale lavori su un progetto che a noi sta molto a cuore, ovvero la creazione di un vero polo di eccellenza all'interno del San Marco di Librino, con un percorso diagnostico, terapeutico ed assistenziale per il paziente pediatrico che non abbia nulla da invidiare al Gaslini di Genova o al Meyer di Firenze, ma che soprattutto ponga fine alle convenzioni onerose pagate dal sistema sanitario regionale".