Policlinico, sanzione per un parcheggiatore abusivo nei pressi del pronto soccorso

Ieri - nell’ambito dei servizi predisposti dal Questore di Catania, Mario Della Cioppa, volti alla repressione del fenomeno dei parcheggiatori abusivi e delle altre forme di illegalità diffusa - un equipaggio di volante si è recato in via Santa Sofia, nei pressi del pronto soccorso dell’ospedale Policlinico, al fine di riscontrare la segnalazione di un cittadino sulla presenza di un parcheggiatore abusivo. Sul posto, i poliziotti accertavano che un individuo, munito di mascherina, indicava agli utenti della strada gli stalli dove parcheggiare, pretendendo in cambio l’elargizione di una somma di denaro. Lo stesso, colto sul fatto, è stato bloccato dagli agenti che, dopo aver proceduto al sequestro della somma illecitamente guadagnata, pari a 5,5 euro, lo hanno condotto dapprima presso gli uffici della Questura e successivamente presso il locale gabinetto regionale di Polizia Scientifica per i rilievi foto dattiloscopici. L'uomo, di 47 anni, è stato sanzionato amministrativamente ed avvertito che in caso di recidiva verrà denunciato penalmente. "Ringraziando il cittadino per la sua segnalazione si precisa che i controlli volti a reprimere il fenomeno in parola proseguiranno nei prossimi giorni senza soluzione di continuità. Ricordiamo che la recidività di questi individui darà la possibilità al Questore di irrogare la misura di prevenzione dell’avviso orale in forma aggravata, con la quale si invita il soggetto a tenere una condotta conforme alla legge - si legge nella nota della questura -peraltro, questa trafila può dare inizio all’applicazione della Sorveglianza Speciale di P.S. dove, oltre alle varie restrizioni previste da quest’ultima, viene revocata anche la patente di guida".

