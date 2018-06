Policlinico, 50enne malata di leucemia: i familiari cercano donatori di midollo

I familiari di una donna catanese, 50 anni, malata di leucemia, cercano potenziali donatori di midollo osseo. La figlia lancia un appello tramite CataniaToday e chiede a tutti coloro che fossero disponibili di recarsi all'ospedale Policlinico di Catania dove la donna è attualmente ricoverata, nel reparto ematologia, rivolgendosi alla dottoressa Annalisa Chiarenza per l'eventuale donazione. Non ci sono limiti di età e chiunque, in buona salute, può scegliere di compiere un piccolo gesto d'amore che non costa nulla e può salvare una vita.