Polizia, 180 autocertificazioni acquisite e 29 sanzioni

Nella giornata di ieri, la polizia ha ulteriormente intensificato i controlli finalizzati a verificare il rispetto della normativa per il contenimento del contagio da virus Covid 19. Sono stati disposti posti di controllo sulle principali arterie stradali della città e, a fronte delle 180 autocertificazioni acquisite, sono state 29 le persone sanzionate perché sorprese in strada senza una valida giustificazione. Inoltre, due ragazzi, sono stati denunciati in stato di libertà per il reato di guida senza patente reiterata nel biennio.

