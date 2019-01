I poliziotti a cavallo inseguono e bloccano una ladra di profumi

Nel pomeriggio del 18 gennaio, la squadra a cavallo della polizia ha denunciato una donna per furto aggravato. Gli agenti sono stati allertati da una comessa, che riferiva del furto di alcuni profumi messo in atto da una donna. La ladra è stata cercata nelle vie limitrofe e rintracciata nei pressi di via Prefettura.

Nonostante l’alt della polizia, ha cercato di fuggire ed è nato un inseguimento in sella al cavallo, finito in via Biscari. La signora a questo punto si è vista costretta a consegnare spontaneamente la refurtiva, una confezione di profumo di marca. Successivamente condotta in Questura, dopo gli accertamenti di rito, è stata denunciata in stato di liberta per furto aggravato.