Polizia a cavallo e feci alla villa Bellini, la denuncia di Lungomare Liberato

Feci di cavalli alla villa Bellini, proprio accanto all'area giochi per bambini del Giardino. E' quanto denunciato da "Lungomare Liberato" che, in un post pubblicato su Facebook, scrive: "Riteniamo che attualmente, la Polizia a cavallo non abbia alcun senso. Essa andrebbe convertita in pattuglie in bici che ad esempio sono già presenti anche a Siracusa. Questo eviterebbe, oltre ai problemi igenico sanitari e costi di un simile servizio, anche inutili sofferenze a questi poveri animali che vengono continuamente trasportati con dei furgoni con motore a scoppio dal boschetto della Plaja alla Villa, creando ulteriore traffico ed inquinamento in città".