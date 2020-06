Guida senza patente e al cellulare: denunciato un 46enne di Adrano

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Gli agenti della squadra Volante del commissariato di Adrano, in servizio di controllo del territorio, hanno denunciato per guida senza patente un 46enne pregiudicato adranita. Guidava un ciclomotore, privo del casco protettivo, mentre era intento a conversare al cellulare. Immediatamente bloccato, gli agenti hanno iniziato le opportune verifiche sul conto del guidatore e sul motorino, appurando che la persona fermata era priva di patente di guida poiché le era stata revocata con provvedimento prefettizio nel settembre 2009. È risultato poi dalle verifiche che lo stesso era già stato controllato e sanzionato per guida senza patente nel mese di agosto del 2019. Essendo trascorsi meno di due anni dall’ultima violazione, pertanto, è scattata nei confronti del pregiudicato adranita la denuncia penale per guida senza patente poiché lo stesso si è rivelato essere recidivo nel biennio. Gli accertamenti sono stati successivamente estesi sul ciclomotore, privo di targa poiché non era stato mai immatricolato e privo della copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi. Pertanto, nei confronti dell’uomo sono state elevate una serie di sanzioni amministrative previste dal Codice della strada.