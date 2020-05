Polizia allontana persone fuori dalla Chiesa durante un funerale

La polizia di Catania è intervenuta ieri durante la celebrazione di un funerale nella parrocchia di San Luigi per fare allontanare persone che erano all'esterno per rendere omaggio alla persona deceduta. La chiesa era chiusa e gli investigatori della Questura hanno accertato come siano state rispettate tutte le norme previste per la funzione. Nessun problema, durante l'intervento degli agenti delle volanti che hanno 'velocizzato' il servizio d'uscita della salma dalla chiesa.

