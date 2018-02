Piazza Santa Maria di Gesù, arrestato scippatore grazie ad un passante

Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha arrestato Antonio Motta (classe 1966), responsabile del reato di rapina impropria. Intorno alle 16:50, agenti del Reparto Prevenzione Crimine Sicilia Orientale sono stati inviati in Piazza Santa Maria di Gesù, per una segnalazione di scippo avvenuto poco prima in via Mogadiscio.

Sul posto, i poliziotti hanno notato un giovane che teneva bloccato un uomo che cercava di divincolarsi. Quest’ultimo, poco prima, aveva scippato la borsa a una donna che, a seguito dello “strappo”, era caduta a terra ma che si era rialzata, mettendosi all’inseguimento del malfattore, insieme al giovane che ha poi raggiunto e bloccato lo scippatore.

La vittima è stata costretta a recarsi presso il Pronto Soccorso dell’ospedale Garibaldi Centro, ove le sono state riscontrate lesioni per una prognosi di 15 giorni. Dei fatti suesposti è stato informato il P.M. di turno, il quale ha disposto che l’arrestato venisse sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, in attesa del giudizio direttissimo.