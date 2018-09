Polizia, controlli straordinari tra Picanello e piazza Europa

Nei giorni scorsi, personale del commissariato Borgo Ognina ha effettuato controlli straordinari volti a contrastare il crimine diffuso nonché il dilagante fenomeno dei venditori ambulanti abusivi. Nell’ambito del piano d’azione “Modello Trinacria”, i poliziotti ed i vigili urbani, hanno proceduto a controlli nel quartiere Picanello nonché nella zone di piazza Europa e piazza Galatea, effettuando diversi posti di controllo.

Sono state comminate diverse sanzioni per violazioni del Codice della strada: in particolare, è stato sanzionato un automobilista che circolava a bordo di autovettura priva di copertura assicurativa e due conducenti di veicoli non sottoposti alla periodica revisione dei loro mezzi. Sono state complessivamente controllate 64 persone e 383 veicoli, è stata effettuata una perquisizione, ritirata una carta di circolazione ed elevati 7 verbali al CdS Al fine di contrastare il dilagante fenomeno dell’occupazione abusiva degli spazi pubblici, si è proceduto a sanzionare due venditori di frutta e verdura che occupavano un ampio spazio pubblico, in viale Raffaello Sanzio e in via Oliveto Scammacca: ai predetti è stata sequestrata una significativa quantità di prodotti ortofrutticoli che è stata data in beneficienza alla locanda del Samaritano.

Il totale delle sanzioni rilevate ammonta a 3480,00 Euro. Sorpreso, durante un controllo, un pluripregiudicato che trasportava della sostanza stupefacente mentre era alla guida della sua auto: gli è stata sequestrata la droga e, contestualmente, ritirata la patente di guida.