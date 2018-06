Polizia di Nesima controlla il territorio, identificate 77 persone

Ieri, la polizia di “Nesima”, con la collaborazione di personale del reparto prevenzione crimine Sicilia Orientale e della polizia locale, ha svolto un servizio straordinario di controllo del territorio per la prevenzione e il contrasto della illegalità diffusa, nell’ambito del “Modello Trinacria”. Sono stati effettuati posti di controllo nei principali snodi delle zone ricadenti nel quartiere di giurisdizione. In particolare, nel corso del servizio, sono state identificate 77 persone, controllati 379 veicoli e controllati, presso i propri domicili, 18 soggetti sottoposti agli arresti domiciliari. Nel corso del servizio sono state elevate 44 contravvenzioni al Codice della strada, con sanzioni per un totale di 11.473,00 euro, sono stati effettuati tre sequestri amministrativi di veicoli, poiché sprovvisti della copertura assicurativa per la responsabilità civile e cinque fermi amministrativi per mancato uso del casco. Inoltre, sono state controllate 3 bar-gastronomie in viale Mario Rapisardi. Sono state contestate 2 sanzioni per l’occupazione abusiva del suolo pubblico e 3 illeciti amministrativi, con sanzioni che, complessivamente, superano 6.200 euro. Inoltre, all’interno di uno degli esercizi commerciali sottoposti ai controlli, è stata riscontrata la presenza di due persone che sono risultate prive di regolare contratto lavorativo.