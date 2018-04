Polizia di Stato, a Catania il 166° anniversario della fondazione

Anche quest’anno la ricorrenza dell’anniversario della Fondazione della Polizia di Stato è stata l’occasione per il Questore Alberto Francini per ricordare gli sforzi e l’impegno di tutto il “Sistema Polizia” che a Catania ha raggiunto ragguardevoli risultati. Tra coloro che hanno attivamente partecipato alla difesa della sicurezza e della tranquillità dei cittadini catanesi, alcuni poliziotti si sono particolarmente distinti in operazioni di eccezionale pericolosità o di straordinaria difficoltà investigativa.

Ecco i premiati:

L'attestato di pubblica benemerenza al merito civile per aver soccorso un cittadino straniero in arresto cardiaco, rianimandolo in attesa dell'arrivo dei soccorsi è stato consegnato dal Prefetto Silvana Riccio all'assistente capo Antonino Gallaro.

Promozione per merito straordinario agli ispettori superiori Gaetano Buffo e Sebastiano Cassisi della Squadra Mobile per aver svolto indagini tese alla cattura di un latitante, referente ad una frangia stragista di una famiglia mafiosa di spicco. Nella circostanza riuscivano a localizzare il rifugio del ricercato e a trarlo in arresto al culmine di una imponente

operazione di polizia giudiziaria.

Promozione per merito straordinario all' Ispettore Superiore Orazio Morando, al Vice Sovrintendente Fabio Alì e al Vice Sovrintendente Fabio Raito della Squadra Mobile per aver espletato una operazione di polizia giudiziaria che consentiva l’arresto di un pregiudicato che, temendo un’azione di fuoco nei suoi confronti, dopo aver allontanato i propri familiari, si era barricato in casa. Nella circostanza sono state sequestrate armi e munizioni.

Promozione per merito straordinario all' Ispettore Superiore Davide Centonze del Compartimento Polizia Postale, per aver coordinato un team incaricato di svolgere indagini tese all’individuazione di una associazione per delinquere finalizzata al gioco d’azzardo e scommesse sportive on-line; nella circostanza sviluppava una notevole mole di elementi investigativi che permettevano l’arresto di 13 persone, il sequestro di numerosi esercizi commerciali e il deferimento all’Autorità Giudiziari di oltre 100 soggetti coinvolti a vario titolo.

Promozione per merito straordinario al Vice Ispettore Mario Bondici della Sezione Polizia Stradale che libero dal servizio interveniva all’interno di un supermercato dove due individui si erano introdotti per consumare una rapina; nella circostanza affrontava ne affrontava uno, ingaggiando una violenta colluttazione e traendolo in arresto.

Promozione per merito straordinario al Vice Ispettore Raffaello De Salvia della Squadra Mobile che ha partecipato a un un team incaricato di svolgere indagini tese all’individuazione di soggetti sospettati di appartenere ad una associazione per delinquere dedita alla detenzione e al traffico di sostanze stupefacenti e di armi. Sviluppando una considerevole mole di elementi investigativi, forniva all’Autorità Giudiziaria opportuni riscontri che consentivano il sequestro di droga e l’arresto di trentasette soggetti.

Promozione per merito straordinario al Sovrintendente Capo Ivan Igor Lombardo della Squadra Mobile che libero dal servizio si poneva all’inseguimento di un giovane che, dopo aver commesso una rapina in una profumeria, si era dato alla fuga. Prontamente aggiunto, ancorché ferito ad una mano dopo una violenta colluttazione, riusciva a

trarlo in arresto.

Promozione per merito straordinario al Sovrintendente Roberto Latino della Squadra Mobile che durante un servizio antirapina interveniva per bloccare due soggetti autori in una rapina in un supermercato; nella circostanza affrontava i rapinatori, disarmandone uno e, dopo un breve inseguimento, li assicurava alla giustizia con l’ausilio di altro

personale.

Promozione per merito straordinario al Vice Sovrintendente Roberto D’Angiolini della Squadra Mobile che ha partecipato ad un team incaricato di svolgere indagini su una associazione per delinquere finalizzata ad agevolare le attività illecite di mafiose di spicco. Nella circostanza raccoglieva importanti elementi che determinavano l’Autorità Giudiziaria ad emettere un’ordinanza di custodia cautelare per sedici persone.

Promozione per merito straordinario a al Vice Sovrintendente Felice Statella del Commissariato Borgo-Ognina che è intervenuto, libero dal servizio, presso un supermercato dove due soggetti armati si erano introdotti per commettere una rapina; nella circostanza esplodeva un colpo verso uno dei rapinatori, che gli aveva puntato contro un’arma, riuscendo ad arrestarlo dopo un breve inseguimento.

Promozione per merito straordinario al al Vice Sovrintendente Giuseppe Cavallaro della Squadra Mobile che è intervenuto a seguito di rapina all’interno di un esercizio commerciale e, dopo aver notato che tre malviventi avevano asportato il denaro dalla cassa, minacciando con un’arma un dipendente, si avventava contro uno di essi, ingaggiando una violenta colluttazione e, benché ferito alla testa con il calcio della pistola, forniva elementi utili al successivo rintraccio ed arresto di tutti i responsabili.

Encomi solenni consegnati a:

Vice Questore Alessandro DRAGO

Vice Questore Giancarlo RAPISARDA

Vice Questore Salvatore MONTEMAGNO

Vice Commissario Filippo DI GRAZIA

Ispettore Superiore Andrea Santi OTTONE

Ispettore Superiore Benedetto MURABITO

Ispettore Superiore Mario COCO

Vice Ispettore Danilo TOMASELLI

Sovrintendente Capo Sebastiano BATTIATO

Sovrintendente Capo Rosalba FAZIO

Sovrintendente Capo Attilio SCAVO

Sovrintendente Capo Biagio TORRISI

Sovrintendente Loredana RUSSOTTO

Sovrintendente Concetto Eugenio TRINGALE

Sovrintendente Silvestro CHIAVETTA

Sovrintendente Vincenzo NERI

Sovrintendente Giuseppe Fabrizio LICCIARDELLO

Vice Sovrintendente Angelo Claudio MIRABELLA

Vice Sovrintendente Gianfranco DI VIVONA

Assistente Capo Gaetano Giuseppe BELLIA

Assistente Capo Osvaldo FUSARO

Assistente Capo Giuseppe FAZIO

Assistente Capo Innocenzo CANTONE

Assistente Capo Michele INTILI

Assistente Capo Giuseppe ROCCELLA

Assistente Capo Vito COCIMANO

Assistente Capo Gianluca LIONTI

Assistente Capo Danilo GRECO

Assistente Francesco MUCIMARRA

L’efficienza dell’azione degli uomini e delle donne della Polizia di Stato di Catania ha consentito l’assegnazione a 29 dipendenti, appartenenti a tutti i ruoli, dell’Encomio Solenne. L’importante riconoscimento è stato attribuito per avere evidenziato, nel corso di diverse operazioni di polizia giudiziaria e di salvataggio, elevate capacità professionali, acume investigativo, non comune determinazione operativa e sprezzo del pericolo che hanno condotto all’arresto di numerosi malviventi responsabili di estorsioni, rapine, furti, ricettazione, truffa, traffico internazionale detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, associazione per delinquere, omicidio, gravi delitti in materia d’immigrazione, associazione mafiosa, cattura di latitanti. Inoltre verranno premiati quei dipendenti che, con tempestività di intervento, hanno effettuato il salvataggio di numerose vite umane. Sono stati, inoltre, concessi 60 Encomi e 127 Lodi.