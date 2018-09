La polizia postale incontra gli studenti della scuola "Livio Tempesta"

Con l’avvio del nuovo anno scolastico, riparte l’attività educativa della Polizia Postale nelle scuole. E questo è un anno importante per la Specialità della Polizia di Stato che festeggia i 20 anni dalla sua fondazione. La polizia postale incinterà i ragazzi della scuola media Livio Tempesta, per fare il punto sui temi della pedopornografia, del cyberbullismo, cyberterrorismo e crimini finanziari. Sarà un momento per parlare ai ragazzi dell’importanza della legalità in rete e, in particolare, delle gravi condotte legate al cyberbullismo. Il questore Alberto Francini ritiene fondamentale incontrare i giovani per parlare loro di legalità. La polizia di Stato è costantemente impegnata in numerose campagne di sensibilizzazione alla legalità. In questo senso, il lavoro dei poliziotti non è solo sul fronte della repressione ma anche – e soprattutto – su quello della prevenzione, ed è per questo che la polizia postale organizza da molti anni campagne d’informazione, rivolte alle nuove generazioni, sui rischi e sui pericoli connessi all’utilizzo di internet. Nell’anno scolastico appena trascorso, sono stati realizzati, a cura di personale della polizia postale di Catania, oltre 130 incontri formativi ed educativi, presso gli istituti scolastici della provincia di Catania, raggiungendo oltre 16.500 studenti, 2200 insegnati e 1200 genitori.