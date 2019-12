Polizia ferroviaria, maxi operazione contro i furti di rame

Sono ingenti i numeri dell'operazione "Oro Rosso" che ha visto impiegato il personale della polizia ferroviaria nel contrasto a quella che è divenuta una vera e propria piaga: i furti di rame.

Sono stati effettuati 50 controlli, di cui 17 in siti di rottamatori, 126 persone identificate e 3 quelle indagate e sono stati recuperati circa 100 kg di rame.

In particolare a Catania la Polfer ha indagato un cinquantaduenne del posto che, in pieno giorno, noncurante neanche per la propria sicurezza, dopo aver scavalcato la recinzione, si è introdotto sui binari tra le stazioni di Catania Acquicella e Catania Bicocca e, con una tenaglia, ha iniziato ad armeggiare nei pressi di una cassa induttiva presente lungo la linea ferrata.

L’azione è stata però ripresa dalle telecamere poste nell’area a seguito di passati furti. Il tempestivo allarme lanciato alla Polfer dal personale ferroviario ha quindi consentito agli agenti, già di pattuglia in zona, di portarsi immediatamente sul posto. Accortosi dell’arrivo della polizia, l’uomo ha tentato di disfarsi dell’attrezzo utilizzato per tranciare il cavo in rame della cassa, gettandolo nella vegetazione. Immediatamente bloccato dagli agenti è stato poi condotto negli uffici della Polfer dove è stato indagato per i reati di tentato furto aggravato e attentato alla sicurezza dei trasporti. Di fatti, l’asportazione del contenuto della cassa induttiva ed il danneggiamento dell’impianto avrebbero potuto comportare un concreto problema alla sicurezza del trasporto ferroviario.