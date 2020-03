La polizia multa un bar aperto all'alba violando le norme sul Coronavirus

Anche la polizia è impegnata nei controlli per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica del Coronavirus. Oltre a vietare ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico, il decreto ministeriale ha prescritto sull’intero territorio nazionale il divieto di spostamenti che non siano motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.

Relativamente alle attività commerciali, vige l’obbligo di garantire l’accesso ai luoghi con modalità tali da rispettare la distanza tra gli avventori di almeno un metro e, in riferimento alle attività di ristorazione e bar, la limitazione dell’orario di apertura all’arco temporale che va dalle ore 6 alle 18. Una pattuglia di volante ha accertato che un bar sito in Corso Indipendenza, alle ore 05 e 40 risultava regolarmente aperto e presentava all’interno numerosi clienti intenti a consumare cibi e bevande a distanza ravvicinata. Il proprietario, pertanto, è stato denunciato per il reato previsto dall’articolo 650 del codice penale, che punisce con l’arresto fino a 3 mesi o con l’ammenda fino a 206 euro chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall’autorità per ragioni di giustizia, di sicurezza pubblica, d’ordine pubblico o di igiene. E' stato avvertito che in caso di ulteriori violazioni si procederà alla sospensione della licenza.