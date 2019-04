Polizia municipale, in pensione Saro Nania addetto alla tutela del sindaco

Ha lasciato il servizio per raggiunti limiti contribuitivi, Rosario “Saro” Nania, l’agente di polizia municipale addetto alla tutela del sindaco Salvo Pogliese.

Il commiato di Nania è avvenuto a palazzo degli elefanti, davanti a un nutrito gruppo di colleghi dipendenti comunali, del comandante della polizia Municipale e del primo cittadino, che ne ha pubblicamente ricordato la “grande serietà nel delicato servizio di tutela, che in passato ha svolto egregiamente e lungamente anche per altri sindaci che ne hanno sempre apprezzato la professionalità e l’attaccamento al lavoro. In questi nove mesi dall'insediamento, trascorsi quotidianamente insieme - ha aggiunto Pogliese - ho anche potuto constatare il tratto umano e la gentilezza che caratterizzano la personalità di Saro Nania, che sono certo avrà modo di potersi esprimere anche nel proseguo degli anni del meritato riposo”