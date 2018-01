Polizia municipale sequestra cd, dvd, calzature e accessori vari

Gli agenti della polizia municipale hanno effettuato ieri diversi controlli fra via Cosentino, piazza Stesicoro, corso Sicilia, viale Mario Rapisardi, piazza Grenoble, piazza Carlo Alberto. Le verifiche hanno determinato sei sequestri penali per un numero complessivo di 488 cd e dvd sprovvisti del marchio Siae, in violazione della normativa vigente, e anche di calzature e accessori vari.

La merce veniva venduta sulla strada da ambulanti abusivi che alla vista degli agenti si sono dati alla fuga. Cd, dvd, calzature e accessori sono stati sottoposti a sequestro, la comunicazione della notizia di reato è stata inviata alla Procura della Repubblica di Catania.