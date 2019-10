San Berillo, è guerra allo spaccio: nuovo sequestro di droga

Sette involucri contenenti circa 65 grammi di hashish e marijuana, sono stati sequestrati in un’azione congiunta da ispettori del reparto Annona e Sicurezza Urbana della polizia municipale diretto dal commissario Francesco Caccamo e operatori della finanza in servizio di perlustrazione.

In via Di Prima, nei pressi di corso Sicilia, due pattuglie della polizia urbana e una dei baschi verdi, hanno notato un gruppo di cittadini di origine straniera che alla vista dei militari si sono dati alla fuga e hanno fatto perdere le loro tracce all’interno delle viuzze adiacenti. Dopo una breve ricognizione sono stati rinvenuti e sequestrati sette confezioni di sostanza stupefacente, oltre a un bilancino di precisione.

L’operazione è inquadrata nell’attività di contrasto all' illegalità diffusa in tutte le sue forme, voluta dal sindaco Pogliese e dell’assessore Porto e realizzata con il coordinamento del comandante della polizia municipale Sorbino e svolta dal reparto sicurezza urbana e annona della polizia locale in collaborazione con altre forze dell'ordine, in questo caso la guardia di finanza, ma anche la polizia di Stato e carabinieri. Scopo di questi servizi congiunti è quello di far rispettare le regole fondamentali di convivenza civile dall’utilizzo del casco, al rispetto dello spazio pubblico ai servizi congiunti con Asp veterinaria e Asp igiene mirate al controllo della sicurezza alimentare.