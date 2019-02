La polizia postale incontra gli studenti in piazza Università

Fa tappa a Catania il truck della sesta edizione di “Una Vita da Social”, la campagna educativa itinerante realizzata dalla polizia postale in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e del Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza, nell’ambito delle iniziative di sensibilizzazione e prevenzione dei rischi e pericoli della Rete per i minori.

Nella città etnea l’evento si svolgerà oggi 28 febbraio, a partire dalle ore 9 e30, in Piazza Università, dove saranno presenti gli studenti dell’Istituto Comprensivo “Dusmet-Doria” e del Circolo Didattico “De Amicis” di Catania e dell’istituto Superiore “Mazzei-Sabin” di Giarre. I social network sono ormai uno strumento di comunicazione del tutto integrato nella quotidianità dei teenager e in virtù del numero sempre maggiore degli adolescenti presenti sul web hanno determinato una crescita esponenziale dei minori vittime di reati contro la persona che negli anni è raddoppiato: dai 104 casi registrati nel 2016 si è passati a 177 nel 2017 e 208 casi trattati nel 2018, le vittime hanno tutte un’età compresa tra i 14 e i 17 anni.