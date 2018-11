Polizia, posti di blocco 'a tappeto': in totale 20mila euro di multe

Nella mattinata di ieri, i poliziotti del commissariato centrale hanno effettuato un servizio di controllo straordinario del territorio, insieme alle unità del Reparto Prevenzione Crimine Sicilia Orientale e con l’ausilio della Polizia Locale. Le attività si sono concentrate nelle piazze Europa e Giovanni XXIII, dove sono stat ieffettuati alcuni posti di controllo.

I controlli hanno permesso l'identificazione di 41 persone e la verifica di 1822 veicoli con il sistema ANPR-Mercurio. Inoltre, sono state contestate 42 violazioni al Codice della Strada e sono stati sequestrati 5 veicoli per la mancanza di copertura assicurativa; 4 sono stati i fermiamministrativi per mancato uso del casco.le sanzioni irrogate ammontano a un totale di 20.107,00 euro.

Infine, sono stati controllati 5 soggetti sottoposti al regime degli arresti domiciliari: uno di essi, non trovato in casa, è stato deferito all'autorità giudiziaria per il reato di evasione.