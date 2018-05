La polizia stradale ha scongiurato il diffondersi di un incendio che avrebbe potuto causare ingenti danni ai caselli di San Gregorio. Una Peugeot 206 ha preso fuoco mentre era incolonnata per pagare il pedaggio. Gli agenti erano fortunatamente presenti sul posto per garantire la regolarità del transito delle tifoserie coinvolte in una partita di calcio e, resisi conto della gravità della situazione, sono intervenuti spostando la vettura in uno slargo. Le fiamme sono state domate con degli estintori, scongiurando il peggio.