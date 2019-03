La polizia di Stato esegue 9 arresti di pregiudicati

La squadra catturandi della polizia etnea ha arrestato in totale 9 pregiudicati che dovranno scontare varie pene per i reati commessi. Ecco i loro nomi.

Vincenzo Lenti, 75 anni, dovrà espiare la pena di 10 anni di reclusione per droga. Natale Pulvirenti, 56enne agli arresti domiciliari, 4 anni e 10 mesi sempre per reati in materia di stupefacenti.David Giarrusso, 41, tre anni per furto aggravato e ricettazione. Santo Bonaccorso, 43, due anni e 11 mesi per estorsione.Mario Minuto, 40, due anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.Francesco Cacia, 54, undici mesi per cumulo di pene. Giovanni Corsaro, 32enne detenuto, dovrà scontare 5 mesi per droga. Giuliano Salvatore e Fabio Spitale sono invece responsabili di detenzione illegale ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.